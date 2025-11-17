Alemania confirmó su clasificación al Mundial de Fútbol 2026 tras imponerse por goleada y sin problemas 6-0 a Eslovaquia en Leipzig, Alemania la tarde de este lunes en las eliminatorias europeas.

Alemania terminó líder con 12 puntos en 5 partidos, empatado con Eslovaquia pero con mejor diferencia de goles.

Con este triunfo, los cuatro veces campeones del mundo aseguraron su participación número 21 en una Copa Mundial.

Al mundial están clasificados los países anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, por el continente africano, Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica y Túnez ya tienen su boleto.

Por el continente europeo Alemania, Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal y Noruega clasificaron mientras por Oceanía, Nueva Zelanda tiene su boleto.

Por Sudamérica Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay ya avanzaron y por el continente asiático Arabia Saudí, Australia, Catar, Corea del Sur, Irán, Japón, Jordania y Uzbekistán ya tienen su cupo asegurado.