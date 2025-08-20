Alcaldía de Managua inspecciona mejoras en el Polideportivo Alexis Argüello

Previo al inicio de la Americup este viernes, las autoridades de la Alcaldía de Managua hicieron un recorrido por el Polideportivo Alexis Argüello y presentaron las remodelaciones realizadas a este escenario deportivo.

Entre las remodelaciones se destacan la instalación de aires acondicionados para mantener un ambiente climatizado.

Además cuenta con el área de parqueo en el costado norte, oficinas administrativas, 6 camerinos, salas para medios de prensa y se actualizó el sistema de tecnología de pantallas, luces, sonidos.

El vicealcalde de los Managua, compañero Enrique Armas mencionó que «Esto es posible gracias a la voluntad de nuestro gobierno, aquí todo esta nuevo y tenemos que cuidar este escenario deportivo».

El torneo Americup inicia este viernes con el duelo entre Panamá y Puerto Rico, a la 1:10 de la tarde; después jugarán Venezuela contra Canadá a las 3:40 de la tarde.

Nicaragua debutará en la Americup contra Argentina a las 6:40 de la tarde siempre el viernes y cierran la jornada República Dominicana ante Colombia, a las 9:10 de la noche.



