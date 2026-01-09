Alcaldía de Managua inicia año deportivo 2026 en béisbol

La tarde de hoy jueves, los niños, adolescentes y jóvenes que integran las academias de béisbol municipales de la Alcaldía de Managua iniciaron el año deportivo desde el estadio Roberto Clemente en el parque Luis Alfonso Velázquez Flores.

Academias de béisbol impulsan el deporte en Managua

El vicealcalde capitalino, Enrique Armas, dijo que la academia de béisbol es una de las 36 escuelas deportivas de la Alcaldía de Managua en 15 deportes.

Agregó «aquí tenemos peloteritos, desde los 5 años de edad hasta jugadores de 17 años que van a participar en distintos torneos».

La Alcaldía capitalina cuenta con muy buenos entrenadores como Roger Marín, pelotero profesional y uno de los pitcheres más ganadores en la historia del béisbol de Nicaragua, entre otros, integrados a nuestros cuerpos técnicos. Esta academia nació por orientaciones del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo para fomentar el deporte entre la niñez y la juventud de Nicaragua, completamente gratis»,

Finalmente, el vicealcalde Armas, destacó que se realizará actividades en todos los complejos deportivos de Managua.

