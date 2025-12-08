Academia Tardencillas Taekwondo brilló en la Copa Korio

La academia Tardencillas de Taekwondo sigue demostrando su crecimiento en este deporte, ya que su participación en la Copa Korio fue excelente.

Hacemos a mostrado un desempeño notable en todos los eventos en lo que a participado en todo este año.

La delegación que participo en la Copa Korio lograron 9 medallas de Oro gracias al gran aporte del director Ricardo Tardencilla.

Hay que destacar que en esta copa participaron más de 200 atletas tanto a nivel nacional como internacional, ya que participaron países de Honduras, El Salvador, Costa Rica, Cuba y México y más de 20 academias a nivel Nacional.

Los ganadores de medallas fueron Jordana Flores, Jeremy Tardencilla, Aneysi Lanzas, Alessa Cerda, Zuley Tardencilla , Yamil Jiménez, Adolf García, Rolando Vallejos y Alessia González.

Para Tardencilla aseguró que se a notado un gran cambio de los atletas y eso se debe por el gran apoyo de sus padres y el gran desempeño que han puesto cada día los atletas y esto a fortalecido su presencia en el podion de los medallero.