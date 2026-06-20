Android 17 ya está disponible: lista de celulares compatibles y cómo instalar

Desde mejoras antirrobo hasta ventanas flotantes para aplicaciones, Android 17 comienza su despliegue y estos son los teléfonos que ya pueden descargarlo

Android 17 ya comenzó a desplegarse oficialmente y Google confirmó la llegada de la nueva versión de su sistema operativo con funciones centradas en la productividad, la seguridad y la experiencia de uso. Aunque los primeros dispositivos en recibir la actualización son los Pixel, fabricantes como Samsung, Xiaomi, OnePlus y Oppo ya iniciaron sus programas beta basados en esta versión.

La nueva actualización incorpora herramientas como ventanas flotantes para aplicaciones, mejoras antirrobo y nuevas opciones para grabar la pantalla con la cámara frontal activa. En total, más de 20 teléfonos ya son compatibles con Android 17, ya sea mediante la versión estable o a través de programas de prueba.

Google liberó Android 17 para los dispositivos Pixel compatibles y abrió el camino para que otros fabricantes adapten la nueva versión a sus propias capas de personalización.

La actualización introduce cambios enfocados en hacer más cómoda la navegación y reforzar la seguridad. Además, varias marcas ya trabajan en el despliegue de Android 17 mediante versiones beta, algo habitual antes de la llegada de las ediciones estables.

De esta manera, usuarios de Samsung, Xiaomi, OnePlus y Oppo ya pueden probar las novedades del sistema en algunos modelos seleccionados.