WhatsApp Web sufre caída mundial este 13 de agosto: usuarios reportan fallas

La popular aplicación de mensajería instantánea WhatsApp presentó una caída global de su servicio este miércoles 13 de agosto de 2025, dejando a millones de usuarios incomunicados.

De acuerdo con reportes recopilados por la plataforma especializada Downdetector, alrededor de las 14:00 horas comenzaron a registrarse problemas, tanto en el sitio web oficial como en la conexión con los servidores de la app.

La versión de escritorio WhatsApp Web se encuentra completamente inoperativa, impidiendo el envío y recepción de mensajes.

En redes sociales, usuarios de distintos países reportaron la caída, compartiendo que la aplicación no actualiza conversaciones ni permite el envío de archivos multimedia.

