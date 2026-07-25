Varios países quedan sin ChatGPT tras caída de sistema

Una caída en los servicios de ChatGPT fue reportada este sábado por miles de usuarios en distintos países, de acuerdo con la plataforma Down Detector. Entre las naciones con más reportes de fallas se encuentran Estados Unidos, España, México, Francia, Países Bajos e India.

Los usuarios señalaron dificultades para acceder a la plataforma, generar respuestas y utilizar algunas de sus funciones habituales, lo que provocó un aumento de las notificaciones de incidencias durante varias horas.

Ante la situación, OpenAI confirmó la interrupción del servicio e informó que había iniciado una investigación para identificar la causa del problema. Poco después, la compañía comunicó que las fallas habían sido corregidas y que continúa monitoreando la recuperación de los sistemas para garantizar el restablecimiento total del servicio.

ChatGPT es una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas a nivel mundial, por lo que cualquier interrupción suele generar un amplio impacto entre millones de usuarios que dependen de la herramienta para tareas académicas, laborales y de creación de contenido.