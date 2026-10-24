Científicos logran rejuvenecer 60 años células humanas

El equipo utilizó una técnica de reprogramación directa que omite un paso clave de los métodos tradicionales.

Investigadores de la Universidad de Bonn, Alemania, transformaron células sanguíneas de una persona de 80 años en células madre neurales con una edad molecular inferior a 20 años, revirtiendo más de seis décadas de envejecimiento celular.

El hallazgo, publicado en la revista Aging Cell en octubre de 2026, no representa una solución contra el envejecimiento de las personas, pero ofrece un modelo de laboratorio sin precedentes para estudiar cómo las células recuperan características juveniles.

Mientras lees esta noticia, también podría interesarte... Recomendado iPhone Duo de 2.000 dólares genera quejas por pantallas agrietadas a pocas horas de su estreno

El equipo liderado por el profesor Oliver Brüstle, director del Instituto de Neurobiología Reconstructiva del Hospital Universitario de Bonn, utilizó una técnica de reprogramación directa que omite un paso clave de los métodos tradicionales.

En lugar de convertir primero las células en células madre pluripotentes —un proceso rápido que dificulta el análisis—, los científicos transformaron precursores de glóbulos rojos directamente en células madre neurales. Esto permitió observar el rejuvenecimiento gradual durante más de 100 días.

La clave del descubrimiento está en los llamados relojes epigenéticos, marcadores moleculares que estiman la edad biológica de una célula mediante modificaciones químicas del ADN que se acumulan con el tiempo. Tras la reprogramación, las células mostraron una reducción de aproximadamente 60 años en su edad molecular en solo 50 días.

«Dado que los relojes epigenéticos se reinician lentamente a lo largo de varias semanas, podemos utilizar este modelo para investigar qué factores y sustancias activas aceleran o ralentizan el proceso de rejuvenecimiento», explicó Brüstle.

Los hallazgos podrían ser especialmente relevantes para enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, donde el envejecimiento es el principal factor de riesgo. Aunque el estudio no establece un tratamiento para revertir el paso de los años en humanos, proporciona a los científicos una herramienta para comprender mejor los mecanismos biológicos del envejecimiento celular.

RT