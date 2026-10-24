iPhone Duo de 2.000 dólares genera quejas por pantallas agrietadas a pocas horas de su estreno

Algunos de los primeros compradores del iPhone Duo han informado de grietas en las pantallas interiores a las pocas horas de recibir el smartphone plegable de Apple de 1.999 dólares. Un propietario afirma que la pantalla se rompió tras plegarla menos de 20 veces, aunque el alcance y la causa de los fallos reportados siguen sin conocerse.

El primer iPhone plegable de Apple ha comenzado a llegar a los clientes, pero ya están apareciendo informes de daños en las pantallas interiores. Varias fotografías compartidas en internet parecen mostrar grietas a lo largo de la bisagra del iPhone Duo, a veces acompañadas de líneas brillantes que atraviesan la pantalla. Un propietario afirma que el teléfono de 1.999 dólares se rompió tras abrirlo menos de 20 veces.

Los informes surgieron el 23 de octubre, el día en que el primer iPhone plegable de Apple salió oficialmente a la venta.

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Según MacRumors, un propietario del iPhone Duo en Australia informó de que la pantalla interior del dispositivo se agrietó después de aproximadamente seis horas de uso.

El propietario afirmó haber abierto el teléfono menos de 20 veces antes de notar una sensación inusual en la zona de la bisagra al desplegarlo. Según su relato, a continuación se oyó un crujido y aparecieron daños a lo largo del pliegue.

El propietario indicó que antes no había daños visibles en la pantalla ni en la bisagra exterior. Según su relato, una Apple Store sustituyó el dispositivo de inmediato.

Otras fotografías compartidas en Reddit y en los foros de MacRumors muestran aparentes fallos en la pantalla concentrados alrededor del mecanismo de plegado. En algunas imágenes se observan líneas horizontales brillantes que atraviesan parte de la pantalla interior.