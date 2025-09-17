Asteroide gigante se acerca a la Tierra este 18 de septiembre

Pasará el 18 de septiembre a más del doble de la distancia lunar y sin riesgo de impacto, según confirmaron la NASA y la ESA. Astrónomos de todo el mundo aprovecharán el fenómeno para ensayar sistemas de detección y defensa planetaria

Un asteroide se acerca a la Tierra a una velocidad de 38.865 kilómetros por hora (24.136 millas por hora) 24.136 millas por hora. Se trata del 2025 FA22. El planeta menor pasará el 18 de septiembre próximo a las 04:41 hora Argentina. El asteroide tiene entre 130 y 290 metros de diámetro, en su punto más cercano al planeta, y estará a poco más del doble de distancia que la Luna. Así lo informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Debido a la rotación terrestre y las diferencias horarias internacionales, el fenómeno podrá observarse a las 07:41 en la costa este de Estados Unidos y a las 09:41, hora de Europa Central. La sincronización de los relojes para este tipo de observaciones es clave, señaló la Agencia Espacial Europea (ESA), ya que la información inmediata y exacta permite coordinar los sistemas de vigilancia astronómica en todo el mundo.

El asteroide 2025 FA22 fue identificado en marzo de 2025 mediante las instalaciones del telescopio Pan-STARRS 2, ubicadas en Hawái. Durante los primeros días tras su descubrimiento, el objeto fue incluido en la Lista de Riesgo de la Agencia Espacial Europea, una herramienta de evaluación dinámica utilizada por expertos para clasificar objetos del sistema solar en función de la probabilidad de impacto y su potencial de daño para la Tierra.