Motorizado muere el impactar contra caballo en Puerto Cabezas

El motociclista Rodolfo Michel Williams, de 53 años, perdió la vida luego de colisionar contra un caballo que se le atravesó en la vía en la comunidad de Betania, en Puerto Cabezas, Caribe Norte.

Puerto Cabezas: muere motociclista de 53

Cazadores de noticias informaron que el accidente ocurrió a eso de las cuatro de la madrugada de hoy y que producto del fuerte impacto, el motociclista sufrió graves lesiones en la cabeza, que le provocaron la muerte de manera inmediata.

Según personas que vieron el cuerpo, la víctima era originaria de la comunidad de Yulu hacia donde se desplazaba desde Puerto Cabezas en el momento del trágico percance.

Personal de la Policía Nacional se hizo presente en el lugar para realizar las investigaciones pertinentes.

