Motociclista queda con prónosticos reservados al estrellarse contra una grúa, en Nandaime
Greivin Oswaldo Rivera Cano, de 24 años, resultó gravemente lesionado anoche al impactar contra una grúa en las cercanías de la rotonda La Biblia; carretera Panamericana Sur, municipio de Nandaime, departamento de Granada.
Cazadores de noticias informaron que el joven circulaba de norte a sur cuando, por causas que aún son investigadas, fue a impactar contra la parte trasera de la grúa que se encontraba estacionada a unos 100 metros antes de llegar a la rotonda.
A pesar de portar su casco protector, Greivin sufrió trauma craneal severo y fractura en el fémur derecho, por lo inicialmente fue llevado al Hospital Monte Carmelo de Nandaime, de donde luego fue transferido al hospital Amistad Japón-Nicaragua de la ciudad de Granada.
Agentes de tránsito de la Policía Nacional realizan las investigaciones para determinar las circunstancias exactas en que ocurrió incidente vial.