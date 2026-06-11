Hundimiento de tierra sorprende a familias de Santo Domingo, Chontales

Ayer miércoles, se reportó un hundimiento de tierra en el barrio Tamagas, del municipio de Santo Domingo, en el departamento de Chontales, sin reporte de personas lesionadas.

Hundimiento en Tamagas alarma, pero sin heridos

Las autoridades al conocer del caso, de inmediato se movilizaron al lugar y constataron que fue un hundimiento de un trabajo de minería viejo que se socavó debido a las constantes lluvias.

Hasta el momento, no hay peligro con la escuela cercana al hundimiento, sin embargo, se van a realizar una serie de estudios.

