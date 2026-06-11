Comisarías de la Mujer ponen tras las rejas a 5 personas

El trabajo permanente de las Comisarías de la Mujer, ha permitido que en la semana del 4 al 10 de junio del presente año, la visita casa a casa de más de 19 mil hogares para la divulgación de cartillas orientadas a la protección de la vida y el bienestar de las familias nicaragüenses.

La comisionada Karen Obando, Codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, precisó que se recibieron 7 denuncias en Masaya, Granada, Madriz, León y Managua.

Detalló que las denuncias se refieren a los delitos de: intimidación o amenazas contra la mujer, violación, incumplimiento de deberes alimenticios, asedio y agresión contra las personas.

En este sentido, 5 fueron arrestados por estos delitos, en León, Granada y Managua. La Policía Nacional está disponible las 24 horas, cualquier reporte de emergencia marcar el 118.

