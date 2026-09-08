Hallan muerto a hombre en Jalapa; Policía descarta mano criminal

Un hombre de 31 años, de iniciales M.A.E., decidió acabar con su vida mediante la asfixia mecánica en su vivienda localizada en la comarca Santa Cruz, en el municipio de Jalapa, departamento de Nueva Segovia.

El cuerpo sin vida fue descubierto por allegados quienes no se explican las razones que pudo tener el infortunado para tomar tan drástica y dolorosa decisión.

Al lugar del hallazgo se presentaron agentes de la Policía Nacional acompañados de un médico forense, quienes confirmaron que el hombre se privó de la vida por su voluntad y descartaron mano criminal.

