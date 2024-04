Shakira anuncia gira mundial: arrancará en California en Noviembre

“La loba se viene…”. Con esta frase en redes sociales, Shakira desató la locura entre sus seguidores, quienes se empezaban a especular con la posibilidad de que la cantante colombiana pudiese anunciar su próxima y tan esperada gira mundial. Una noticia que se confirmó horas después durante su actuación con Bizarrap en Coachella, donde interpretó la famosa ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53′ y ‘La fuerte’.

“¡Buenas noches, Coachella! No saben lo que me gusta verlos. Gracias, Bizarrap, gracias por invitarme. La verdad, es lo máximo estar aquí con este público, contigo, que eres mi coleguis, eres mi amigo”, empezó diciendo Shakira ante una multitud enloquecida por estar frente a ella.

“Hoy no me puedo contener, hoy tengo que avisarles algo. Biza, me voy de gira, Biza… ¡Me voy de gira por fin!”, gritaba la de Barranquilla ante un público entregado a la causa que ya comenzó a preguntarse dónde actuaría, dónde comprar las entradas…

No obstante, a través de la cuenta de la artista ya es posible suscribirse para recibir toda la información de la gira en cuanto esté disponible y optar también a la preventa de las entradas para unos conciertos que, previsiblemente, la llevarán por Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.