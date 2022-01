La actriz Natasha Klauss, quien interpretó a Sarita en la telenovela, “Pasión de Gavilanes” reveló que se casó con su primo hermano.

Sarita de “Pasión de Gavilanes” se casó con su primo

Aunque la pareja ya no está junta, la actriz detalló que fue una relación muy linda y nunca se vieron como parientes.

“Nosotros somos primos hermanos, obviamente hay muchas personas que no lo entienden. Como no me crié con él porque no nos criamos juntos. Él vivía en Uruguay y yo en Colombia no lo veía como un primo, no tenía la connotación del primo”, aseguró.

“Mis recuerdos de él siempre era chiquita, como que iba a Uruguay lo veía y era mi primito. La última vez que fui eran 11 o 12 años los que tenía yo y ya la siguiente vez que nos vimos estamos hablando de que tenía 18/19 años. Pasaron muchos años”, expresó.

Klauss tenía una hija de una relación anterior y su primo se hizo cargo de ella como si fuera su papá.

“Él adoptó a Isabel porque entró en mi vida cuando ella tenía 9 meses y ahí empieza nuestra historia. En ese momento no te podías casar entre primos hermanos por la iglesia católica. Nos casamos por lo civil y siempre postergamos el rito porque los dos teníamos como el concepto de ‘estamos unidos, o sea no necesitamos nada más’”, añadió.

Luego, ambos pensaron en tener un bebé y se sometieron a todos los análisis pertinentes.

Marcelo y Natasha ya no están juntos como pareja, pero siguen manteniendo una excelente relación.