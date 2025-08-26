Descubren una relación entre la caída del cabello y las bebidas azucaradas

Mientras, ensayos clínicos han descubierto que los suplementos que contienen té verde pueden ayudar a mantener una salud capilar óptima.

Un reciente estudio ha develado cómo las opciones dietéticas cotidianas, desde el consumo de vitamina D y el hierro hasta las bebidas azucaradas y el alcohol, pueden influir en el crecimiento saludable del cabello y el riesgo de su pérdida, recoge News Medical.

La investigación, que se centró en recopilar datos de 17 estudios sobre el impacto de la dieta en la salud capilar, ha revelado que los niveles de vitamina D tienen una fuerte correlación inversa con la gravedad de la alopecia (pérdida del cabello), lo que respalda la importancia de los micronutrientes individuales para evitarla.

Por el contrario, el consumo elevado de bebidas azucaradas (más de 3.500 ml por semana) se asoció con la caída del cabello, especialmente en hombres, según el estudio publicado en la revista Nutrition and Health.