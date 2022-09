El intérprete del regional mexicano Christian Nodal sorprendió a sus fans con un fragmento de su videoclip que comienza con un homenaje a “Ella y yo”, la icónica canción de Aventura y Don Omar.

Romeo Santos hará una nueva versión de “Ella y Yo” con Christian Nodal

Nodal reapareció sin sus tattoos en la cara en un adelanto de Me extraño, canción que lanzará en colaboración con Romeo Santos. En el audiovisual que no dura más de 10 segundos el mexicano aparece llegando a un bar, donde se encuentra con su colega y se sientan a platicar. Gracias a un acercamiento se puede apreciar que el ex de Belinda grabó sin sus diseños en piel.

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto la sección de comentarios se llenó con aplausos para ambos cantantes por su inesperada colaboración.

Cabe mencionar que el cantante mexicano ha logrado consolidarse como uno de los representes del regional mexicano más fuertes en los últimos años, mientras que Romeo Santos es considerado como un referente de la bachata a nivel internacional.

Sin embargo, la apariencia de Nodal no fue lo único que llamó la atención, también resaltó una escena donde ambos artistas aparecen sentados en la barra de un bar disfrutando de unas bebidas. Y es que esta parte del adelanto sería un homenaje a una de las canciones más icónicas que el Rey de la bachata lanzó con Don Omar -cantante de reggaetón- en 2005, cuando cantaba era vocalista de Aventura.