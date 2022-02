Nicaragua rechaza insolentes declaraciones del Canciller de España José Manuel Albares

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua emitió este jueves una nota de prensa en la que rechaza contundentemente las declaraciones insolentes, anacrónicas y desfasadas del Canciller de España, Don José Manuel Albares, sobre Nicaragua.

A continuación la nota de protesta:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Managua, Nicaragua

NOTA DE PRENSA

Ante las insolentes, anacrónicas, desfasadas Declaraciones del Canciller de España, Don José Manuel Albares, sobre Nicaragua y las Funciones Diplomáticas en este País Libre y Soberano, reiteramos : Nicaragua no és Colonia de nadie. No somos súbditos de la Corona Española. No aceptamos, por lo tanto, injerencia alguna de ese o de ningún País, en nuestros Asuntos Internos.

Recomendamos al Canciller, Don José Manuel Albares, centrarse en los temas de su competencia, y cesar ya en su intento de interferir en las decisiones y acciones de un Estado Soberano como el nuestro, porque desde ningún punto de vista tiene autoridad alguna sobre nuestra Patria Bendita y Siempre Libre.

Las complejidades de este Mundo nos reclaman a cada uno en nuestros tiempos y espacios propios.

Ninguna interferencia ajena, extranjera, tiene cabida en nuestras Tierras, Valientes, Sagradas y Honrosas, Luchadoras por la Justicia, el Respeto, la Paz, la Seguridad y el Bienestar de este Pueblo Noble, de Darío y de Sandino.

Somos Nicaragüenses, por

Gracia de Dios !



Managua, 24 de Febrero, 2022

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional