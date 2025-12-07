Realizan II edición de Gala Cultural “Navidad en Unidad y Amor” en Puerto Salvador Allende

El Movimiento Cultural Leonel Rugama en conjunto con el Ballet Folclórico Mestizaje presentaron la II Edición de la gala cultural «Navidad en Unidad y Amor» en el Puerto Salvador Allende, la tarde de este sábado.

Los niñ@s, y adolescentes que integran el ballet deleitaron al público con sus presentaciones artísticas que incluyeron danzas folclóricas, sones de pascua y pastorelas.

Fátima Ochoa, directora del Ballet, mencionó que desde octubre están, en Navidad, practicando con los niños y jóvenes que lo integran para dar lo mejor en esta gala.

Por su parte, Fernanda Gutiérrez, del Consejo Nacional del Movimiento Cultural, indicó que están muy contentos de promover el talento de estos artistas.

Finalmente, Johnny Arellano, de Promociones y Eventos del Puerto Salvador Allende, indicó que en este espacio las familias disfrutan de las fiestas decembrinas desde las pastorelas.