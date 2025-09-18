Personal de las Comisarías de la Mujer visitó más de 12 mil viviendas a nivel nacional

En las visitas realizadas casa a casa, en la semana del jueves 11 al miércoles 17 de septiembre 2025, la Policía Nacional conoció de hechos que atentan contra la vida y dignidad de las mujeres, lográndose la captura de 8 agresores.

La Policía Nacional, a través de las Comisarías de la Mujer, en lo que va de éste año, del primero de enero al 17 de septiembre, puso tras las rejas a 389 por el delito de violación, y 310 por abuso sexual.

En la semana del 11 al 17 de septiembre, participaron casi 45 mil mujeres y varones, en la comunicación directa con las autoridades interdisciplinarias para prevenir la violencia, y lograr el respeto y la armonía dentro y fuera del hogar.

Policía Nacional refuerza acciones contra la violencia



