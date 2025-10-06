Nicaragua y China impulsan cooperación audiovisual y cultural en medios

La copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció este lunes la firma de un nuevo acuerdo con los medios de comunicación de China (CGTN).

Nicaragua y China fortalecen cooperación audiovisual

La compañera Rosario explicó que el propósito del acuerdo es implementar nuevas aplicaciones y coordinar producciones audiovisuales conjuntas, fortaleciendo el intercambio cultural y la programación televisiva en el país.

“Vamos a estar presentando nuevos programas de entretenimiento, telenovelas, documentales, películas en todos los canales del pueblo”, agregó.

La compañera destacó que de esta manera se continuará avanzando en la relación revolucionaria, evolutiva, profunda, amistosa, de cooperación entre nuestros pueblos y nuestras instituciones”.

