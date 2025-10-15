Nicaragua y China fortalecen cooperación mediática estratégica en Beijing

En el marco de la Asociación Estratégica bilateral, una delegación nicaragüense, encabezada por el compañero Maurice Ortega Murillo, Director de Viva Nicaragua Canal 13 y Miembro del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, sostuvo un productivo encuentro en Beijing con representantes del Grupo de Medios de China (CMG).

Nicaragua y China refuerzan su cooperación mediática

La delegación fue recibida por el compañero An Xiaoyu, Subeditor Jefe de CGTN y Director General del Centro de Programación de Lenguas Asiáticas y Africanas de CMG, y por la Compañera Yin Xiaotong, Subdirectora del Departamento de Español de CGTN.

El Compañero Maurice Ortega transmitió los saludos de los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, y destacó la importancia de profundizar la cooperación mediática entre ambas naciones.

Subrayó la necesidad de proteger los procesos revolucionarios de Nicaragua y China contra la «desinformación y ataques promovidos por medios occidentales».

Ambas delegaciones se comprometieron a fortalecer los intercambios, las capacidades y las acciones conjuntas de comunicación para difundir y proyectar las «Victorias de nuestros Pueblos ante el mundo».

