Nicaragua

MINSA desarrolla Congreso Internacional de Medicina Crítica en Obstetricia

Por Arlen Hernandez
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El Ministerio de Salud, con la participación de especialistas nacionales e internacionales, realizó el Primer Congreso Internacional sobre Medicina Crítica en Obstetricia: Innovación y Avances Clínicos.

Congreso Médico Internacional en Obstetricia
Congreso Médico Internacional en Obstetricia

El doctor Emanuel López Marenco, destacó la importancia del intercambio académico entre especialistas de anestesiología, terapia intensiva, medicina interna y ginecología con el fin de dar respuesta a pacientes obstétricas en alto riesgo, donde la vida de la madre y el bebé depende de una atención integral y oportuna.

Nuestro país ha logrado reducir la mortalidad materna, pasando de 93 por cada mil nacidos vivos en 2006, a 16 en la actualidad, lo que representa una disminución del 83 %.

Igualmente, se ha disminuido, la mortalidad infantil y neonatal, resultado de la atención de los partos en los hospitales en un 98%, en procura de atenciones seguras y con calidad.