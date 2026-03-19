MINSA desarrolla Congreso Internacional de Medicina Crítica en Obstetricia

El Ministerio de Salud, con la participación de especialistas nacionales e internacionales, realizó el Primer Congreso Internacional sobre Medicina Crítica en Obstetricia: Innovación y Avances Clínicos.

Congreso Médico Internacional en Obstetricia

El doctor Emanuel López Marenco, destacó la importancia del intercambio académico entre especialistas de anestesiología, terapia intensiva, medicina interna y ginecología con el fin de dar respuesta a pacientes obstétricas en alto riesgo, donde la vida de la madre y el bebé depende de una atención integral y oportuna.

Nuestro país ha logrado reducir la mortalidad materna, pasando de 93 por cada mil nacidos vivos en 2006, a 16 en la actualidad, lo que representa una disminución del 83 %.

Igualmente, se ha disminuido, la mortalidad infantil y neonatal, resultado de la atención de los partos en los hospitales en un 98%, en procura de atenciones seguras y con calidad.



