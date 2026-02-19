La próxima semana 153 mil familias serán atendidas por el MINSA en sus comunidades

El Ministerio de Salud informó que entre el 23 y el 28 de febrero, brindará atención médica general y especializada a 152 mil 889 familias nicaragüenses.

Los servicios médicos serán llevados a 2 mil 692 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,445 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 77 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

