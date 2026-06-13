Juventud Sandinista conmemora el 47 aniversario de la Colina 110 con dianas

Con una amplia jornada conmemorativa la Juventud Sandinista rindieron homenaje este fin de semana el 47 aniversario de la gesta heroica de la Colina 110, reafirmando el compromiso de las nuevas generaciones con la memoria de los héroes y mártires.

Alexander Pineda, integrante de la Juventud Sandinista, destacó que las actividades comenzaron desde el pasado jueves con tardes deportiva y una carrera de relevos de banderas organizada por la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES), como una muestra del compromiso de la juventud de mantener vivo el legado de quienes ofrendaron sus vidas.

Este sábado, las conmemoraciones continuaron con dianas en distintos sectores del Distrito 7-2 de Managua, además de la llegada de delegaciones de la militancia sandinista al mausoleo de la Colina 110, donde depositaron ofrendas florales en honor a los caídos.

Como parte del programa, también se realizó un almuerzo dedicado a las madres de los héroes y mártires de la Colina 110, en reconocimiento a su fortaleza y al legado de sus familiares.

Asimismo, se desarrolló una caminata conmemorativa que partió del Colegio Douglas Sequeira y culminó en el mausoleo.

Pineda señaló que estas actividades buscan fortalecer la memoria histórica y transmitir los valores de compromiso, solidaridad y amor por Nicaragua, manteniendo vivo el recuerdo de quienes participaron en esta gesta heroica donde 35 jóvenes fueron masacrados por la Guardia Somocista en defensa de la Paz y la Soberanía de Nicaragua.