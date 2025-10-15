INTUR anuncia realización de festivales gastronómicos «Delicias Decembrinas»

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), desarrollará los Festivales Gastronómicos “Delicias Decembrinas”, del 9 de noviembre al 13 de diciembre del año en curso.

El principal objetivo de la undécima edición del Festival es resaltar el arte, valor y riqueza de nuestras tradiciones culinarias, destacando los ingredientes, costumbres y saberes ancestrales que forman parte de la identidad de nuestro pueblo.

El certamen se desarrollará a nivel departamental, con la participación de protagonistas de los 153 municipios del país. Y se premiará a los 3 primeros lugares con 7 mil; 5 mil y 3 mil córdobas, respectivamente.

En el Festival Nacional será premiado el primer lugar con 30 mil; el segundo con 20 mil y el tercero con 10 mil córdobas.

Participarán en los Festivales Gastronómicos familias protagonistas, cocineros y cocineras tradicionales de toda Nicaragua, quienes compartirán su talento y creatividad en la elaboración de platillos típicos de la temporada, como nacatamales navideños, relleno navideño, lomo pinchado, gallina rellena, entre otras delicias.

El año pasado, el festival lo ganó el departamento de León, con una exquisita gallina rellena preparada por Francisco López, originario de Nagarote.