Hospital “Héroes de las Segovias” abre sus puertas al público previo a su inauguración, inversión es de 93 millones de dólares

Septiembre, mes patrio inició con la atención a las familias en el nuevo hospital “Héroes de Las Segovias” en el municipio de Ocotal, en Nueva Segovia, con modernas instalaciones, equipos de última generación y la dedicación de su personal de salud.

El hospital “Héroes de Las Segovias” cuya inversión es de 93 millones de dólares, cuenta con una infraestructura de 7 edificios en un área de construcción de 48 mil metros cuadrados, con capacidad de 236 camas, 15 especialidades y 9 subespecialidades médicas.

Además, cuenta con 5 quirófanos, con 4 quirófanos en el centro quirúrgico y un quirófano de emergencias (quirófano de especialidades, cirugía, ortopedia, ginecobstetricia, con 4 quirófanos con equipamiento de última tecnología.

Se brindarán servicios de medicina física, rehabilitación con hidroterapia, cirugía maxilofacial, oncología y quimioterapia, unidad de nefrología con diálisis y hemodiálisis, clínica del dolor, servicios endoscópicos, consulta externa, emergencia, hospitalización, unidad obstétrica, neonatología y farmacia.

El doctor Henry Dávila, director del hospital, dijo que este proyecto representa un sueño hecho realidad para el pueblo segoviano. El centro hospitalario está equipado con tecnología de última generación que beneficiará a más de 300 mil habitantes de esa zona norte del país.

Esta infraestructura sanitaria se convierte en la más moderna del norte del país, fortaleciendo la red pública de salud gracias al compromiso del Buen Gobierno y el Ministerio de Salud.