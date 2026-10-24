Ejército de Nicaragua participa en reunión de coordinación para Ejercicio Internacional de Supresión de Incendios Forestales

El Ejército de Nicaragua participó el 22 de octubre en la reunión de coordinación para el lanzamiento del «III Ejercicio Internacional de Supresión de Incendios Forestales», enmarcado en el Cronograma General de Actividades de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas (CFAC).

En el encuentro, jefes y oficiales superiores de las Unidades de Defensa Civil y Unidades Humanitarias y de Rescate de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana abordaron la organización del ejercicio programado para el 21 de abril de 2027 en Guatemala.

La iniciativa busca evaluar la capacidad de respuesta, integración y cooperación técnica regional para enfrentar eventuales emergencias ambientales que afecten a la región centroamericana y el Caribe.