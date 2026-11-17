Un total de 30 socorristas voluntarios de Cruz Blanca iniciaron un curso especializado de atención prehospitalaria para mejorar su capacidad de respuesta ante accidentes de tránsito, emergencias laborales y otras situaciones en las que la vida de las personas puede estar en peligro.

La capacitación se desarrolla en la sede principal de Cruz Blanca, donde los participantes recibirán durante cinco días conocimientos y técnicas para brindar una atención más efectiva a pacientes que presentan lesiones traumáticas.

El director de Cruz Blanca, Denis Centeno, explicó que esta es la primera capacitación básica especializada en la atención prehospitalaria de pacientes con trauma que realiza la institución.

“Tenemos acá 30 compañeros de todas nuestras filiales que van a estar recibiendo este curso especializado”, expresó Centeno.

El funcionario detalló que los participantes ya cuentan con formación en atención prehospitalaria, pero ahora profundizarán sus conocimientos para atender casos de mayor complejidad.

Entre las emergencias que abordarán se encuentran fracturas, heridas profundas, caídas y lesiones graves provocadas por accidentes en las carreteras, centros de trabajo y espacios públicos.

Más de 1,200 voluntarios

Centeno informó que Cruz Blanca cuenta actualmente con más de 1,200 voluntarios a nivel nacional, quienes brindan asistencia a la población en diferentes situaciones de emergencia.

Explicó que en esta primera capacitación participan 30 socorristas debido a que muchos voluntarios también tienen responsabilidades laborales y académicas, lo que dificulta su asistencia a cursos intensivos.

“Estamos hablando de un curso que son cinco días concentrados. Van a estar acá hasta el sábado, y es difícil para alguien que trabaja o estudia poder venir”, señaló.

El director reconoció el esfuerzo de los participantes, algunos de los cuales solicitaron permisos en sus centros de trabajo o estudios para poder asistir.

Fortalecerán la atención de pacientes con lesiones graves

Centeno destacó que la preparación permitirá a los socorristas actuar con mejores técnicas y mayor profesionalismo cuando deban auxiliar a una persona lesionada.

“Con este curso nosotros le estamos dando a nuestros socorristas voluntarios mayores capacidades, mejores capacidades”, manifestó.

Asimismo, señaló que el fortalecimiento de la institución responde a las orientaciones del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo de garantizar una atención oportuna a las familias nicaragüenses.

Con esta capacitación, Cruz Blanca busca fortalecer la preparación de sus equipos de emergencia, manteniendo el compromiso de brindar asistencia solidaria y atención a las personas que más lo necesitan.

Cruz Blanca capacita a socorristas para salvar vidas en accidentes de tránsito y otras emergencias #Nicaragua pic.twitter.com/8hc1rTbm4S — La Nueva Radio YA (@nuevaya) November 17, 2026