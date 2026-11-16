El Buen Gobierno Sandinista, a través del MARENA, desarrolló una capacitación teórico-práctica sobre identificación, manejo y traslado seguro de serpientes, así como técnicas de primeros auxilios ante mordeduras, en la Estación Biológica del Parque Nacional Volcán Masaya.

MARENA capacita a guardas en manejo de serpientes y primeros auxilios en Volcán Masaya

La jornada formativa, ejecutada durante dos días en coordinación con el Parque Zoológico Nacional y el SILAIS Masaya, estuvo dirigida a guardas de áreas de conservación con el propósito de fortalecer sus capacidades de respuesta ante el avistamiento o presencia de estos reptiles en zonas protegidas y comunidades aledañas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Nicaragua garantiza tanto la protección de la vida humana como la preservación de las distintas especies de serpientes, reconociendo su papel fundamental para el equilibrio natural de nuestros ecosistemas.