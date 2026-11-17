El 6 Comando Militar Regional del Ejército de Nicaragua informó a la población del municipio de Matagalpa que, del martes 17 al viernes 20 de noviembre, realizará ejercicios de preparación combativa y tiro con armas de infantería en el polígono de tiro de su Estado Mayor, en horario de las 8:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde.

Ante el desarrollo de estas prácticas, la institución castrense hace un llamado a los habitantes de las comunidades de Waswalí, El Guayacán y el barrio Las 3M, así como a los trabajadores de los beneficios de café y sectores aledaños, a mantener la calma y no alarmarse por el movimiento de personal militar y las detonaciones que se escuchen en la zona.

Asimismo, el Ejército de Nicaragua solicita a la ciudadanía atender y respetar en todo momento las señales preventivas de seguridad ubicadas en el perímetro, con el objetivo primordial de evitar cualquier tipo de accidente.

