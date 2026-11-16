Efectivos del Destacamento Militar Norte del Ejército de Nicaragua retuvieron a dos nicaragüenses y ocuparon un cargamento ilegal de madera de pino durante un servicio operativo realizado el pasado viernes en el municipio de Puerto Cabezas, Caribe Norte.

De acuerdo con la nota informativa de la institución castrense, el operativo Fue realizado en la intersección de los barrios El Paraíso y El Cocal, donde fueron retenidos Lester Manuel Nicho y Cristóbal Albicio Watson.

Ambos sujetos trasladaban de manera ilegal un total de 2 mil 657 pies tablares de madera de la especie pino a bordo de un camión placas RN-1401, violentando las leyes ambientales y forestales establecidas en el país.

Tanto los ciudadanos retenidos como el vehículo y el producto forestal ocupado fueron entregados a las autoridades correspondientes para su debido proceso.