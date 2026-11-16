Entre el 15 y el 18 de noviembre de 2026, una delegación de Nicaragua participa en la Asamblea General del Movimiento Internacional «Foro de Partidarios de la Lucha contra las Prácticas Modernas del Neocolonialismo – ¡Por la Libertad de las Naciones!».

Delegación Nicaragüense participa en la Asamblea General del Movimiento Internacional “Foro de Partidarios de la Lucha contra las Prácticas Modernas del Neocolonialismo – ¡Por la Libertad de las Naciones!”.

El evento se desarrolla en Moscú, Federación de Rusia, con la presencia de representantes de 65 países de África, Asia, la Comunidad de Estados Independientes (CEI), Medio Oriente, América Latina y Europa.

Durante la sesión plenaria el presidente de la Federación de Rusia, Vladímir Putin, envió un mensaje en el que reafirmó el rechazo categórico de su país a todas las formas y manifestaciones del neocolonialismo, incluyendo el uso de la fuerza y las presiones mediante sanciones.

Asimismo, subrayó la necesidad de fortalecer la soberanía y la independencia de las naciones bajo el respeto al derecho internacional, la igualdad y el beneficio mutuo.

En esa misma línea, el presidente del partido Rusia Unida y vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, resaltó la incorporación de la lucha contra el neocolonialismo en la agenda de plataformas como los BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Medvéde también destacó la importancia de impulsar un orden mundial multipolar y defender el principio de seguridad indivisible.

Durante su intervención, la diputada y primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Loria Raquel Dixon Brautigam, transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Señaló que este foro representa una expresión de unidad y compromiso entre los pueblos para construir un mundo multipolar donde prevalezcan la paz, la justicia y la igualdad soberana entre los Estados.

La representación nicaragüense en Moscú está integrada además por Ixchel Eliet Espinoza Velásquez, coordinadora departamental de Juventud Sandinista 19 de Julio en Chinandega Sur, y Alba Azucena Torres, embajadora de Nicaragua ante la Federación de Rusia.