Coordinadores y Directores de los Medios Sandinistas sostienen encuentro con Grupo de medios de China-CGTN en Español

Con el propósito de seguir avanzando en el fortalecimiento del trabajo comunicacional, la tarde de este lunes, se llevó a cabo un encuentro (virtual) de intercambio entre Comunicadores Sandinistas y periodistas del Grupo de Medios de China.

Por parte del Grupo de Medios de China, participó la periodista Amapola Liu, quien abordó temas clave sobre el avance de las herramientas comunicaciones en las nuevas eras digitales.

El compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, transmitió a los hermanos del Grupo de Medios de China el abrazo y el cariño de parte de nuestros Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

También, expresó “nos alegra poder reunirnos nuevamente, poder continuar desarrollando estos encuentros de intercambios, estos encuentros de aprendizaje mutuo, para seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestras capacidades para el trabajo comunicacional”.

El compañero Daniel Edmundo, dijo que están siempre comprometidos con la defensa permanente de la verdad, contribuyendo a la paz, a la estabilidad y al bienestar de los pueblos y, aportando desde la comunicación, a la defensa de la patria y la defensa de la Revolución.

Por parte de los Comunicadores Sandistas estuvieron reunidos, desde Nicaragua: compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; el compañero Aarón Peralta, director de Canal 6; compañero Maurice Ortega Murillo, director de Canal 13; compañera Celia Zamora, coordinadora de Prensa de Canal 8; compañero Roberto Zúñiga, coordinador de Prensa de Canal 13; compañero Oscar Ortiz, Director de El 19 Digital; compañera Guadalupe Padilla, y Compañero Edwin Madrigal, de la Red de Jóvenes Comunicadores de JS19J;

Además, el Compañero Camilo Rodríguez de Plataformas Digitales JS19J; Compañera Dariela Falcon, Corresponsal de CGTN en Español en Nicaragua y la Compañera Noelia Arauz, Corresponsal Agencia de Noticias Xinhuan en Nicaragua.

El Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, dijo que en el encuentro virtual también participaron compañeros Comunicadores Sandinistas de Medios del Poder Ciudadano, Unidades de Victoria, Red de Jóvenes JS19J, Instituciones de Gobierno, Alcaldías Sandinistas y Universidades.

El compañero Daniel Edmundo puntualizó que con estos encuentros se sigue avanzando juntos en el fortalecimiento de la cooperación y colaboración entre China y Nicaragua.