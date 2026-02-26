Comisarías de la Mujer arrestan a 3 ciudadanos por falta contra madres

En los departamentos de Masaya, Matagalpa y León, la Policía Nacional recibió denuncias por el delito de violencia psicológica, intimidación o amenaza contra la mujer y faltas contra las personas en la semana del 19 al 25 de febrero del presente año.

Comisarías de la Mujer en Nicaragua

La comisionada Karen Obando, codirectora de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, destacó que en los 153 municipios de nuestra Nicaragua Libre, se hicieron 19 mil visitas casa a casa para promover la convivencia armoniosa.

Durante las visitas se presentaron y explicaron sobre las cartillas: “Familias Esperanza, Seguridad y Paz”, “Mujer Dignidad y Derecho”, “Educación Vial para Protección de la Vida” y “Prevención del Femicidio”.

