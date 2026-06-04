Casi 154 mil familias recibirán atención médicas durante la próxima semana

El Ministerio de Salud informó este jueves que entre el lunes 08 y el sábado 13 de junio brindará atención médica general y especializada a 153 mil 807 familias.

Las atenciones médicas serán llevadas por el MINSA a 2,313 barrios y comunidades en todo el país, mediante la realización de 1,435 ferias de salud y clínicas móviles.

Dentro de esta programación se desarrollarán 80 ferias de salud con atención de especialistas, realización de mamografías y ultrasonidos de mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

