El Ministerio de Salud (MINSA) informó que durante la semana epidemiológica que culminó el pasado sábado 14 de noviembre, se registró una importante disminución en los contagios de neumonía, chikungunya, dengue y malaria en todo el territorio nacional.

El MINSA destaco que esto es resultado de las jornadas permanentes de prevención y atención comunitaria impulsadas por el Buen Gobierno Sandinista.

De acuerdo con el informe semanal, la neumonía presentó la mayor reducción con 30 enfermos menos en comparación con el período anterior, contabilizando un total de 1,243 pacientes diagnosticados.

Asimismo, el chikungunya disminuyó en 16 casos, alcanzando un acumulado de 325 personas afectadas.

Por su parte, tanto el dengue como la malaria registraron una baja de 7 enfermos menos cada uno respecto a la semana previa, reportándose un total de 66 pacientes confirmados con dengue y 103 casos de malaria.

En cuanto al resto de enfermedades bajo vigilancia epidemiológica, las autoridades sanitarias detallaron que la influenza mantuvo el mismo comportamiento de la semana anterior con 56 casos confirmados, al igual que la leptospirosis, con apenas una persona diagnosticada, mientras que de zika no se captó ningún caso en el país.

