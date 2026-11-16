Al menos 7.017 casos de dengue, incluidos 103 con signos de alarma se han registrado en Costa Rica en lo que va del 2027.

Los cantones con más casos acumulados son Grecia, con 755; Alajuela, con 718; Orotina, con 615; Puntarenas, con 443, y San José, con 427.

Para la misma fecha de 2025, el Ministerio de Salud había notificado 4.345 casos. Esto significa que en 2026 se registran 2.672 casos más.

Las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño podrían favorecer la presencia de mosquitos y contribuir al aumento de casos de dengue en Costa Rica.

Una temporada lluviosa más prolongada mantiene criaderos con agua, que los mosquitos necesitan para reproducirse, y podría extender el periodo de transmisión de la enfermedad.