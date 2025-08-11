Fiscalía solicita 11 años de cárcel para sujeto declarado culpable de estupro y explotación sexual

El Ministerio Público solicitó este lunes que se le dicten 11 años de prisión al sujeto Julio Francisco Gutiérrez Miranda, quien fue encontrado culpable de los delitos de estupro y explotación sexual en perjuicio de una menor de edad en Managua.

Julio Francisco Gutiérrez Miranda

Durante el juicio se demostró que el acusado contactó a su víctima a través de Facebook, a sabiendas que tenía 13 años, además de que se encontraron en los dispositivos fotografías y videos de contenido sexual que el sujeto enviaba al celular de la adolescente.

En su acusación, la Fiscalía aseguró que el sujeto amenazaba a la menor de publicar los videos íntimos, si ella no seguía cumpliendo lo que él le pedía.

Fue el padre de la menor quien descubrió el material en el teléfono de su hija y dio aviso a las autoridades, quienes procedieron a la captura de Julio Francisco Gutiérrez.

La condena que pide la Fiscalía sin 4 años por el delito de estupro y 7 años por explotación sexual.

Sin embargo es el doctor Harold Leal, Juez Cuarto Distrito Especializado en Violencia de Managua, quien determinará la condena que el acusado deberá de empezar a cumplir en los próximos días.

