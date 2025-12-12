En Enero será juicio contra peligrosa mujer que asesinó a pobladora en Masacahapa

El Juez Séptimo Distrito Penal de Audiencia de Managua, Francisco Javier Mairena Larios, programó provisionalmente para el 15 de enero del 2026, el inicio del juicio contra Darling Carolina Mejía Mojica, de 37 años, alias “La Guardia”, por el crimen de Ruth de los Ángeles Muñoz Bermúdez, de 29 años.

Juicio a Darling Mejía alias La Guardia en 2026

En la audiencia inicial, la Fiscalía detalló que los hechos sucedieron del escudo medio kilómetro al Este en Masachapa, municipio de San Rafael del Sur, a las 3 con 30 minutos de la madrugada del 26 de noviembre.

La acusación señala que en el sitio se encontraban ingiriendo licor los ciudadanos Luis Enrique Romero Espinoza, Norlan Rocha, Freddy Madrigal y otro varón conocido como «El Chele Colocho», cuando se acercó Darling y les pidió un trago, lo cual se lo negaron por sus antecedentes delictivos.

Instantes después, por el lugar también pasó, Ruth de los Ángeles Muñoz, quien le pidió al «Chele Colocho» que se acercara, lo cual puso furiosa a Darling Mejía, quien inicialmente inició un pleito de tapas y luego se sacó de la cintura un verduguillo, que se lo clavó en el costado izquierdo a la víctima.

Gravemente herida, la joven Ruth Muñoz fue llevada casi de inmediato al centro asistencial de la zona donde falleció posteriormente.

De acuerdo con los archivos judiciales, la acusada Darling Carolina Mejía cuenta con numerosos antecedentes delictivos por homicidio en grado de tentativa, robos con intimidación, robos agravados y robos con violencia, desde el año 2017.

Entre las personas que fueron víctimas de delitos cometidos por “La Guardia” se encuentran Juan Carlos Cruz, de 43 años; Jimmy René López Quintanilla, Erling Alexander López, Ashly Taniuska Castro y Sidny Salablanca Sándigo.

