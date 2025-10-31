Conductor InDrive de San Rafael del Sur, fue ejecutado por intentar salirse de banda delictiva

La doctora Nancy Aguirre Gudiel, Jueza Décimo Distrito Penal de Juicio de Managua programó para el 20 de noviembre la continuación del juicio en contra de cuatro sujetos que fueron acusados por el asesinato agravado de Reinaldo de la Cruz Valverde y Junior Omar Gutiérrez Blandón, entre otros delitos.

Los acusados son Juan Ramón Acuña Rodríguez, Domingo René Casco Silva, Franklin Javier Martínez y Norman Alexis Aguilera, quienes formaban parte de la organización criminal conocida como «Edin», dedicada al tráfico de drogas, asesinatos y otros delitos graves.

Según la acusación, la agrupación también la conformaban Edin Gerardo Cáceres Moncada, Jorge Luis Agurcia Montalván, Rubén Aguilar Ordóñez, Franklin Ariel Blandón Matute, Joases Rubén Aguilar González, Juan Manuel Gutiérrez Mendieta y Elías José Chavaría Chavarría.

La banda delictiva operaba en Nueva Segovia, Jinotega, Rivas, Managua y la Costa Caribe, y era dirigida desde Costa Rica por Edin Gerardo Cáceres Moncada, alias «Eddy Moncada», quien coordinaba las operaciones a través del segundo cabecilla, Juan Ramón Acuña Rodríguez.

Varios miembros de la banda transportaban droga en vehículos pesados y livianos, unos custodiaban los cargamentos armados con fusiles AK-47, pistolas y revólveres, mientras otros se encargaban del almacenamiento y contratar nuevos integrantes.

Sus operaciones incluían trasladar cocaína desde Costa Rica hacia Nicaragua, ocultarla en cargamentos de “cascarilla de maní” y luego distribuirla hacia Honduras y El Salvador a través de rutas terrestres y marítimas, aprovechando caminos y puntos fronterizos no habilitados.

Los casos más graves ocurrieron en abril de este año, cuando dos miembros más de la agrupación, identificados como Reinaldo de la Cruz Valverde Calero, habitante de San Rafael del Sur, y Junior Omar Gutiérrez Blandón, fueron asesinados.

Reinaldo laboraba para la aplicación Indriver y luego de que viajó con otros miembros de la agrupación al norte del país, fue obligado a detener su vehículo en un lugar despoblado del sector El Matasano, en la carretera Guayacán-Jinotega.

Allí, Norman Alexis Aguilera, alias «El Toro», disparó cuatro veces en la cabeza de la víctima, supuestamente, porque ya quería salirse de la agrupación.

En tanto, Junior Omar Gutiérrez, quien tenía antecedentes por robo de vehículos, también fue asesinado, porque supuestamente había filtrado información acerca de la organización delictiva.

Ambos asesinatos fueron ordenados por “Edin” y su segundo al mando, debido a que consideraban que las actuaciones de esos dos miembros ponían en riesgo sus operaciones delictivas.