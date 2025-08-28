Conductor de camioneta paga 4 mil dólares por su libertad tras ser acusado por muerte de motociclista

En el Juzgado Segundo Local Penal de Managua se firmó un acuerdo de mediación con un pago de 4 mil dólares que permitirá recobrar la libertad a Pablo Antonio García Ruiz, de 44 años.

García Ruiz fue acusado de homicidio imprudente por el accidente que cobró la vida al corredor de motos Eddy Enmanuel Mendoza Loáisiga, de 18 años.

El accidente ocurrió del Centro de Salud Edgard Lang, 1 cuadra al oeste y 1 cuadra al sur, en el barrio San Judas, a las 10 y 40 minutos de la noche del pasado 29 de julio.

De acuerdo con los informes, Pablo García andaba laborando en la camioneta Toyota, color blanco, placa M 340-741 y al desatender la señal del semáforo, provocó que el motorizado impactara en su costado izquierdo.

El motociclista fue trasladado grave al hospital Lenin Fonseca en donde falleció el domingo 3 de agosto.

La familia de la víctima había solicitado inicialmente una indemnización de 10 mil dólares, sin embargo, la defensa explicó que García es conductor y no contaba con esa cantidad, por lo cual finalmente llegaron a un acuerdo.

