Comerciante paga 2 mil 800 dólares por su libertad después de atropello mortal de señor en Nueva Libia

Durante un trámite de mediación, en el que se comprometió a pagar 2 mil 800 dólares como compensación, el comerciante Larry Phillips Sánchez, de 43 años, logró obtener una orden de libertad, tras ser acusado por los delitos de homicidio imprudente y omisión de auxilio.

La víctima del hecho fue don Jorge Arturo Matute Malespín, de 64 años, quien falleció la tarde del pasado 5 de enero, varias horas después de haber sido atropellado por la camioneta conducida de retroceso por Larry Phillips Sánchez.

El trágico accidente sucedió de la Rotonda La Virgen cuatro cuadras al Sur en el barrio Nueva Libia, Distrito IV de Managua, en donde don Jorge Arturo se había acostado a descansar en una acera, cuando fue impactado por el vehículo.

En la acusación rolaba que, luego del atropello, Larry Sánchez huyó del lugar en vez de prestarle ayuda al lesionado, y la Policía lo capturó al día siguiente luego de identificarlo a través de diversos medios.

La mediación la realizó la defensa del procesado con la familia doliente, representada por Jorge Ubaldo Matute Robleto, hijo de la víctima.

La doctora Joselita García, Jueza Sexto Local Penal de Managua, admitió la mediación y cerró la causa, por lo que Larry Sánchez, ya no tiene cargos pendientes con la justicia.