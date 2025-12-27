Admiten acusación y decretan prisión preventiva contra sujeto acusado de homicidio y robo en Estelí

En audiencia preliminar celebrada el 18 de diciembre de 2025, el Juez Distrito Penal de Audiencias de Estelí, Máster en Ciencias, Elder Antonio Moreno Valverde, admitió la acusación en contra de Kevin Ulises Moreno Arosteguí, de 29 años, por delitos graves en perjuicio de quien en vida fue Juan Francisco Cruz Pérez.

El acusado, de oficio ebanista y residente del Barrio Oscar Gámez, enfrenta cargos por Homicidio en Concurso Real con el delito de Robo con Violencia o Intimidación en las Personas, con circunstancias agravantes.

El judicial decretó Prisión Preventiva para el procesado, argumentando la gravedad de los hechos, el peligro de evasión y la necesidad de evitar la obstaculización del proceso.

Ante la negativa del acusado de nombrar un abogado particular, se le asignó la representación de la Defensoría Pública.

Además, el juez programó la Audiencia Inicial para el día 9 de enero de 2026, a las 9:25 de la mañana, una vez concluido el periodo de vacaciones de fin de año del Poder Judicial.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción iniciales que sustentan la causa, logrando la apertura oficial del proceso penal bajo la vigilancia del control de legalidad correspondiente.