Joven denuncia que sufrió fuerte lesión en el ojo durante el concierto de Karol G

Karol G se presentó en varios países de Latinoamérica con su tour Mañana será bonito y deleitó a cientos de miles de seguidores con su impresionante show en vivo.

Sin embargo, uno de estos conciertos no tuvo un final del todo feliz debido a que una joven sufrió una fuerte lesión en su ojo derecho debido al uso de pirotecnia al final de la noche.

A través de TikTok, Mayra Liz denunció que , en el concierto que Karol G ofreció en Lima, Perú, “sintió un pequeño objeto” en su ojo derecho mientras los fuegos artificiales se alzaban por el aire.

“Yo estaba a unos metros de la pasarela que tenía el escenario, cuando siento que algo me entra al ojo y, entonces, yo bajo la cabeza y digo: algo me entró, algo me entró”, reveló en un video en el que se le ve utilizando una gasa en su ojo.

Después de recibir la atención médica adecuada, la joven peruana fue dada de alta y actualmente se encuentra recuperándose de esta herida, de acuerdo a información revelada en su más reciente video en TikTok.