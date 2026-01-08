Vientos huracanados y olas enormes azotan Estambul

Vientos superiores a los 70 kilómetros por hora y enormes olas que volcaron pequeñas embarcaciones, han afectado este jueves a Estambul.

Debido a las condiciones meteorológicas en la ciudad turca se ha interrumpido el transporte marítimo y retrasado vuelos. En la zona urbana, los vientos arrancaron tejados y derribaron árboles, mientras que las lluvias convirtieron las calles en auténticos ríos.

El fenómeno meteorológico ha dejado además un intenso oleaje causando graves interrupciones en el transporte marítimo, y está afectando también a otras provincias del oeste de Turquía.

El Centro de Coordinación de Desastres del Ayuntamiento Metropolitano de Estambul (AKOM) informó que las lluvias y el temporal afectaron con fuerza a toda la ciudad, mientras que las temperaturas, que a comienzos de esta semana habían alcanzado los 17-18 grados, se espera que desciendan 10 grados.