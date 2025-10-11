Varios heridos y muertos en un tiroteo en EE.UU.

Al menos 4 personas han muerto y 12 han resultado heridas en un tiroteo registrado en una calle de ciudad de Leland, en Misisipi (EE.UU.), informan medios locales.

Según el alcalde de la ciudad, el incidente ocurrió alrededor de la medianoche en una calle principal. Asimismo, precisó que cuatro de los heridos fueron trasladados en helicóptero a hospitales locales.

No se ha informado de ninguna detención, mientras se ha abierto una investigación del caso.