Vacunas Pfizer y Moderna bajo la lupa: estudio las asocian a 300 casos de cáncer en Estados Unidos

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Oncotarget establece una relación entre el desarrollo de cáncer y la vacuna contra el covid-19 de Pfizer y Moderna.

El artículo analizó 69 informes publicados entre enero de 2020 y octubre de 2025 que describen diagnósticos de cáncer, recurrencias o progresiones inusualmente rápidas de la enfermedad después de la vacunación o la infección.

Entre ellos, 66 artículos que reúnen a más de 300 pacientes con distintos tipos de cáncer en varios países, dos estudios retrospectivos de base poblacional y un análisis longitudinal que cubre el período pre-pandemia y pos-pandemia.

La mayoría de los casos se registraron tras la inmunización, el 56 % se vinculó a la vacuna de Pfizer (BNT162b2) y el 25 % a la de Moderna (mRNA‑1273), reflejando su uso predominante. En total, se describieron 333 pacientes en 27 países, sobre todo con linfomas y leucemias, tumores sólidos como mama, pulmón, páncreas, glioblastoma y melanoma, y cánceres asociados a virus.

Dos grandes estudios en Italia (aproximadamente 300.000 personas) y Corea del Sur (aproximadamente 8,4 millones) hallaron asociaciones estadísticas entre vacunación y una mayor incidencia u hospitalización por ciertos cánceres, aunque señalan importantes sesgos y confusores.